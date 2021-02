Cagliari, mai così pochi punti dall’insediamento di Giulini

Il record negativo del Cagliari: mai fatto meno punti nelle prime 20 di campionato. Per trovare di peggio bisogna tornare al 2007/08

Mai così male nell’era Giulini. Il Cagliari, dall’insediamento dell’attuale presidente, non aveva mai raccolto così pochi punti nelle prime 20 gare di campionato, come riportato nell’edizione odierna dell’Unione Sarda. La peggior partenza dei rossoblù dal cambio di proprietà risale al primo anno di Giulini, il quale culminò con la retrocessione in Serie B.

La squadra guidata da Zeman prima e da Zola poi raccolse 19 punti, salvo poi crollare nella seconda parte del campionato e scendere in cadetteria. Per trovare una partenza peggiore bisogna tornare indietro al 2007/08: il Cagliari, ultimo in classifica con 13 punti, riuscì a raggiungere la salvezza grazie alla cavalcata guidata da Ballardini.