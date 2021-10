Cagliari, Mazzarri lavora sulla difesa: Walukiewicz pronto a rilanciarsi

Al rientro dalla sosta, il Cagliari deve cambiare marcia. Mazzarri lavora sulla difesa

Dopo tre giorni di riposo il Cagliari ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista del match contro la Sampdoria, in programma il 17 ottobre alle 12:30 all’Unipol Domus. Nonostante l’assenza dei rossoblù impegnati con le rispettive Nazionali, Mazzarri, come riporta La Gazzetta dello Sport, riflette su come risolvere i tanti problemi in difesa, su come sbloccare lo spirito e su come rifondare il gioco della sua squadra.

Maxi allenamenti, focus tecnici e tattici: questa è la strategia adottata dal tecnico toscano per preparare i suoi uomini alla sfida del 17 ottobre con la Sampdoria. Una sfida che dovrà essere affrontata con una diversa preparazione atletica e con un altro morale. Intanto, in infermeria si valutano le condizioni dei giocatori ai box. Walukiewicz che ha saltato la Nazionale per aver rimediato una botta, spera in una nuova possibilità per potersi riscattare. Fremono anche Luca Ceppitelli e Dalbert.

