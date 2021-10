Cagliari, Mazzarri: «Roma ottima squadra, non dobbiamo darle spazi»

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro la Roma: le sue parole

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma.

DICHIARAZIONI – «L’allenatore deve pensare a motivare gli altri e cercare di far credere agli altri che ce la possiamo fare. Oltretutto per chi gioca meno è l’occasione di poter dimostrare di essere all’altezza degli altri. Pavoletti? Un combattente. Siamo coscienti che stiamo affrontando un’ottima squadra. Anche la Roma ha avuto dei problemi ma io resto concentrato sul mio Cagliari. Non dobbiamo dare spazio agli avversari».