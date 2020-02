Cagliari Napoli, i convocati di Gattuso: out Milik e Koulibaly, Allan a casa

Diramato l’elenco ufficiale dei convocati di mister Gattuso per la sfida di Serie A fra Cagliari e Napoli. Ecco la lista

Nella delicata trasferta a Cagliari, Gattuso sarà costretto a fare a meno di alcuni top player del Napoli come Milik e Koulibaly. Fuori dai convocati per il match anche Lozano e Allan, colpevole di non essersi allenato come richiesto. Torna Ghoulam.

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.