Cagliari, niente scuse: Mazzarri chiede una prova di carattere col Verona

Il Cagliari è in emergenza in difesa, ma Mazzarri non vuole scuse: contro il Verona vorrà vedere il carattere della sua squadra

Il Cagliari è partito alla volta di Verona lasciando a terra Alessio Cragno, non convocato vista la nascita imminente della secondogenita. La retroguardia rossoblù è ancora una volta in allarme ma, come riporta Il Corriere dello Sport, Walter Mazzarri non vuole sentire scuse e chiede ai suoi uomini di onorare il patto stretto con i tifosi venerdì notte.

Come? Quella di stasera contro il Verona dovrà essere una prova di grande carattere, una prova in cui la rabbia per aver visto tramontare la vittoria contro la Salernitana al 90′ dovrà essere sempre presente. In questo momento sperare in una vittoria sembra difficile ma la sfida, scrive il quotidiano, «resta alla portata di una squadra che vuole salvarsi a tutti i costi».

