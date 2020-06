Cagliari, Passetti: «La crisi ha portato alla luce le criticità del calcio»

Il direttore generale del Cagliari Passetti si esprime a proposito della ripresa della Serie A dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus

Intervenuto ai microfoni di Radio Supersound, Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, si è espresso a proposito dell’imminente ripresa del calcio in Italia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE DICHIARAZIONI DEL DG DEL CAGLIARI

«Il calcio non esisterebbe senza le tantissime persone che ci lavorano, ripartire è sopravvivere. Questa crisi ha portato alla luce delle criticità, ad esempio la dipendenza dai diritti televisivi in Italia è meno bilanciata rispetto ad altre realtà. Il Cagliari da questo punto di vista è virtuoso, nel bilancio la quota dei diritti tv è predominante ma meno che per altri club: negli anni abbiamo curato introiti alternativi, questo consente di tenere botta nei momenti difficili».