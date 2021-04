Cagliari, problemi per Nandez: oggi si è allenato a parte

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per l’allenamento in vista della trasferta contro l’Inter

Il Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per l’allenamento in vista della trasferta contro l’Inter e la sessione ha regalato notizie agrodolci a Leonardo Semplici.

Torna Alessandro Tripaldelli ma Nahitan Nandez, uscito a venti minuti dalla fine durante la gara contro il Verona, ha lavorato a parte perché deve smaltire una contusione alla coscia destra riportata in gara.