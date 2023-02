Cagliari, Radunovic a cuore aperto: «La Sardegna per me è tutto»

Le parole di Boris Radunovic, portiere del Cagliari, sul suo rapporto con i tifosi e la squadra rossoblù. I dettagli

Boris Radunovic è stato ospite a all’iniziativa Lo sport veicolo di integrazione. Il portiere ha anche svelato che il suo sogno è quello di tornare in Serie A.

PAROLE – «Cagliari per me rappresenta tanto, qui mi sono sposato due mesi fa e sto davvero bene. L’amore per la squadra è fortissimo, lo vediamo ogni giorno e in occasione delle nostre partite allo stadio. mi sono integrato davvero in fretta. Ai bambini dico di non mollare mai e seguire con convinzione e proprie aspirazioni credendo in sé stessi».