Agente Gila: «Non ci preoccupa il futuro». L’indizio sul difensore della Lazio e cosa filtra in vista dell’estate

Agente Gila, Alejandro Camano, ha parlato così del futuro del difensore della Lazio. Le sue dichiarazioni

Il percorso di crescita di Mario Gila con la maglia della Lazio non è assolutamente passato inosservato. Le ottime e costanti prestazioni fornite dal difensore spagnolo lo hanno trasformato in uno dei profili più ambiti in vista della prossima e imminente sessione estiva di calciomercato. Il solido centrale biancoceleste è ormai stabilmente al centro di innumerevoli indiscrezioni, con top club del calibro di Milan, Juventus e Inter pronti a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni sportive e blindare la propria retroguardia.

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Le dichiarazioni dell’agente Camano sul futuro di Gila

A fare chiarezza sull’attuale situazione contrattuale e sulle reali prospettive del giocatore è intervenuto direttamente il suo procuratore, Alejandro Camano. Intervistato dai microfoni del portale spagnolo Vavel, l’agente ha confermato il profondo legame e l’ottimo rapporto che unisce il ragazzo alla piazza capitolina, pur non chiudendo formalmente le porte a nessuna eventualità. In merito alle prossime mosse, il procuratore ha infatti chiarito: «Non ci preoccupa il futuro. Siamo contenti della crescita di Mario ed è contento alla Lazio. Avrà un futuro importante».

Milan, Juventus e Inter in agguato per la difesa

Le parole del rappresentante evidenziano un atteggiamento strategico e prudente. Da un lato c’è l’assoluta soddisfazione per il rendimento raggiunto alla corte della Lazio, dall’altro resta aperto ogni possibile scenario estivo. Il Milan osserva da tempo il classe 2000 per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, ma anche le dirigenze di Juventus e Inter restano molto vigili alla finestra. Il club capitolino si trova così a dover gestire un vero e proprio patrimonio sia tecnico che economico, dovendo valutare con estrema cautela le eventuali offerte in arrivo.

L’ostacolo economico: la clausola a favore del Real Madrid

In questo intricato mosaico di mercato, un ruolo da protagonista assoluto spetta al Real Madrid. La società spagnola, che ha ceduto originariamente il difensore ai capitolini, vanta infatti un accordo cruciale: i blancos detengono il diritto di incassare il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo dettaglio contrattuale così pesante obbliga la presidenza della Lazio a fissare un prezzo di partenza inevitabilmente elevato per massimizzare il proprio incasso. Il difensore iberico al momento appare sereno all’ombra del Colosseo, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se il suo destino lo porterà lontano dalla Capitale.