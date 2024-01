Cagliari, Ranieri annuncia: «Ancora fuori Lapadula, su Nandez…»

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in vista della partita contro il Bologna. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Bologna.

PAROLE – «Con questa influenza chi si ferma e chi torna, non sono disponibili Mancosu e Lapadula oltre ai soliti infortunati. Desogus ha fatto i primi allenamenti con noi e viene in panchina. Nandez potrebbe giocare più avanti. Ho parlato con lui, a me non interessa del suo contratto, a me interessa che si alleni bene e dia sempre tutto. Carica tutta la squadra e la porta sulle spalle, alcune volte è un pochino poco tattico ma ci deve stare chi lo copre quando fa le sue sgasate».

