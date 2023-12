Cagliari, Ranieri: «Nessuna sfortuna. Lotteremo fino in fondo»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro l’Empoli. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Non ho avuto sfortuna in questo pari abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati bravi e sapevamo i loro movimenti sapevamo come giocavano e abbiamo risposto colpo su colpo. Nel secondo tempo abbiamo fatto un gran secondo tempo, abbiamo creato tanto e non abbiamo raccolto nulla. Pazienza ma noi lotteremo fino in fondo».

STRATEGIE – «Luvumbo? Tutto è servito a farsi che si potesse schiacciare l’Empoli nella propria area, senza farli affacciare nella nostra. Rigori? Evidentemente non è il momento nostro, ma la squadra c’è e non vuole mollare. Si impegnano tutti come dannati. Non c’è stato il risultato pieno ma pazienza, noi non molliamo».