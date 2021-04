Cagliari, sospiro di sollievo dopo la positività di Cragno: negativi tutti i tamponi

Il Cagliari tira un sospiro di sollievo dopo la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: sono tutti negativi i tamponi effettuati

Buone notizie in casa Cagliari. Tutti negativi i tamponi effettuati sui componenti di squadra e staff. Sospiro di sollievo per Semplici dopo gli ultimi giorni di apprensione per la positività del portiere Alessio Cragno, legata al focolaio esploso in Nazionale in occasione delle ultime tre gare di qualificazione ai Mondiali.

La positività di Cragno era stata registrata domenica scorsa dopo che il portiere era regolarmente sceso in campo sabato contro il Verona. Nuovo giro di tamponi previsto per domani.