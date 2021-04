Cagliari, su Cragno non c’è più solo l’Inter

Sull’estremo difensore del Cagliari Cragno, che da tempo piace all’Inter, ecco nuove pretendenti

Da tempo l’Inter insegue Alessio Cragno e in attesa di decidere cosa fare la prossima stagione una nuova squadra ha messo gli occhi sul classe 96′ ex Brescia.

L’Atalanta di Gasperini sta infatti facendo dei ragionamenti su Pierluigi Gollini. Lo screzio con Gasperini sembra risolto, ma in caso di un’offerta importante potrebbe partire. E occhio al futuro di Gigio Donnarumma: se dovesse dire addio al Milan in estate i rossoneri potrebbero puntare proprio su Gollini aprendo così una possibile girandola di portieri in Serie A.