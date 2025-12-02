Cagliari, Tortora: «Contro la Juve si poteva ottenere anche un pareggio. Sulla salvezza dico una cosa...»

Cagliari, il giornalista Tortora in un’intervista ha analizzato la prestazione dei sardi contro la Juventus, ma si è soffermato anche su altri temi

Intercettato dai microfoni di CagliariNews24.com, Tortora ha analizzato nei dettagli il momento dei sardi dopo la sconfitta contro la Juventus.

Il Cagliari ha affrontato la Juventus all’Allianz Stadium nell’ultimo turno di campionato mostrando carattere e grinta nonostante la sconfitta. Come giudichi la prestazione della formazione rossoblù?

«Concordo con quanto detto da Sebastiano Esposito ai microfoni di DAZN in merito al pareggio bianconero arrivato a 8′ secondi dal gol del vantaggio rossoblù: è vero che giochi con la Juventus in quello stadio, però sottolinea giustamente l’attaccante, bisognava essere più scaltri, furbi, “scugnizzi”. Detto questo il Cagliari se l’è giocata con ritmi bassi, molta tattica, senza guizzi nell’uno contro uno. La Juventus, comunque, è stata lenta e macchinosa. I rossoblù hanno giocato con le ripartenze, mentre i bianconeri conducevano il gioco, com’era prevedibile. Poi nella ripresa la formazione di Spalletti è stata brava a chiudere gli spazi agli isolani, difendendo con ordine. Partita a parte, mi piace tanto la squadra di Fabio Pisacane, con un po’ di fortuna poteva avere qualche punto in più: basti pensare all’ultima sfida casalinga con il Genoa; queste sono partite in cui perdi punti pesanti per strada. Serve pazienza, il campionato è lungo e deve restare lì, in agguato, a sfruttare ogni minimo errore dell’avversario e questa partita non era quella contro la Juve».

In cattedra, contro la formazione di Luciano Spalletti, sono saliti giovani interessanti come Marco Palestra. Cosa ne pensi dell’esterno rossoblù? Chi ti ha deluso invece?

«Palestra mi è piaciuto tanto contro la Juventus, ha fatto una partita veramente impressionante facendo impazzire Kostic sulla corsia: infatti gli ha rubato palla servendo l’assist vincente per il gol di Esposito. È il migliore del match tra le file del Cagliari. Invece chi mi ha deluso è Adopo, ha giocato male sia in costruzione che in copertura».

Quanto vedi di Fabio Pisacane nel Cagliari, quali aspetti sono migliorati e quali invece da sistemare in vista del prosieguo del campionato?

«Il Cagliari è attrezzato bene per salvarsi tranquillamente ma deve migliorare la fase realizzativa. Rispetto alle altre concorrenti per la salvezza, ha attaccanti di livello come lo stesso Esposito, Borrelli che nel match contro la Juventus non è stato servito adeguatamente ma non si può giudicare per questo, rimane un giocatore interessante. Per quanto riguarda Pisacane, lui dà sempre l'impronta caratteristica alle squadre che allena: vedasi quanto fatto con la Primavera rossoblù, vincitrice della Coppa Italia di categoria contro il Milan. In Sardegna lo conoscono bene, è un tecnico che fa giocare bene le squadre ma deve fare qualcosa dal punto di vista dei gol, lì c'è da migliorare parecchio. I gol sono pesanti alla fine del campionato. A ciò aggiungo anche la difesa, perché è fondamentale non incassare gol».