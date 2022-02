Cagliari, tutti pazzi per Lovato: acquisto improbabile, ma c’è un’altra strada

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In poco tempo Lovato ha convinto tutti a Cagliari. Il club ora proverà a trattenerlo

Matteo Lovato continua a rendersi protagonista, di partita in partita, del nuovo Cagliari e della sua nuova difesa che porta la firma di Walter Mazzarri e, dopo il Napoli si prepara ad affrontare il Torino. Il difensore centrale, arrivato in Sardegna in prestito secco dall’Atalanta sta riuscendo a trovare in rossoblù il modo di mettersi in gioco e in mostra, appagando così la sua fame di riscatto

Il club rossoblù, come riporta Il Corriere dello Sport, non vuole farsi scappare il talento classe 2000 e, a fine stagione, proverà a dialogare con la Dea. L’acquisto del suo cartellino, si legge, appare improbabile ma si potrebbe lavorare sul rinnovo del prestito.

