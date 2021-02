Torino, Cairo: «Rinnovo Belotti? Tra poco scenderò in campo anche io»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della questione relativa al rinnovo di Andrea Belotti: ecco le sue dichiarazioni

Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio1 nel corso di “Radio Anch’io Sport”. Le sue parole.

GRAVINA – «Ha fatto scelto molto oculate, è riuscito ad andare avanti con grande determinazione anche contro voci negative. Gli dobbiamo davvero tanto da questo punto di vista ed è anche molto riformatore. Anche per la Giustizia Sportiva ha fatto un lavoro eccezionale nominando Chinè che presto sarà a capo del Mef. Io sicuramente lo voterò».

RINNOVO BELOTTI – «Questo è l’obiettivo ma non ne voglio più parlare. Quando avrò novità ne parlerò ma sicuramente questo è quello che vogliamo. E’ da 6 anni che è al Toro, ha fatto molto ma anche il Torino ha fatto tanto per lui. Ci sta lavorando Vagnati ma spero di vederlo presto e parlerò con lui».

DIRITTI TV – «Dobbiamo perseguire questa strada e siamo favorevole da mesi a far entrare la media company nella costituenda, un processo iniziato otto mesi fa. E’ un’operazione molto strategica che serve anche per cambiare il modo di comandare nella Lega, nel 2012 eravamo dietro solo alla Premier League, oggi siamo dietro a Liga e Bundesliga, ci siamo fatti superare. Non credo si debba fare marcia indietro perchè i diritti tv domestici hanno fatto un passo avanti rispetto a quello che si pensava: non dobbiamo guardare ad una cosa tattica legata agli interessi ma ad una gestione più globale che la Lega non ha saputo sostenere. La spaccatura? Chi cambia idea per motivi tattici non credo faccia una buona cosa».