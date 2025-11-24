 Cairo post Torino Como: «Tanti assenti, mercato...»-VIDEO
Serie A

Torino, Cairo dopo il Como: «Tanti assenti, noi crollati nella ripresa. Sul mercato…» – VIDEO

Cairo commenta Torino Como 1-5, il patron granata commenta la debacle, dal risultato al calciomercato, gli assenti e tanto altro

Un Torino «Troppo brutto per essere vero». Parola di Urbano Cairo, vistosamente deluso, ai margini del ko maturato questa sera col Como. Un 1-5 che non lascia spazio a troppe interpretazioni, come dimostrano i fischi dello Stadio Olimpico Grande Torino (e se vogliamo anche le parole dello stesso Cairo). Dal risultato nella sfida di Serie A ai tanti infortunati, ma anche le ultime partite e il calciomercato. La video intervista al Presidente del Torino da Calcionews24 presente sul posto.

LEGGI ANCHE – Torino Como 1-5: Baroni a lezione da Fàbregas, granata (fischiati) travolti dai lariani (spumeggianti)

