Calcio Estero NEWS LIVE: Ligue 1 nei guai, la Spagna per i Mondiali 2030

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo.

CANDIDATURA – Spagna e Portogallo si candidano insieme per ospitare i prossimi Mondiali di calcio del 2030. In caso di assegnazione, la finale si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu.

LIGUE 1 – Mediapro non ha versato la seconda rata da 172 milioni di euro per i diritti TV della Ligue 1 ed ora chiede di ritrattare i termini dell’accordo.

INFORTUNIO PER COURTOIS – il portiere del Real Madrid ha abbandonato il ritiro del Belgio per un leggero infortunio che però non dovrebbe impedirgli di scendere in campo nel prossimo impegno delle Merengues al rientro dalla sosta.