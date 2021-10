Tuchel sta chiedendo con insistenza al Chelsea di rinnovare il contratto a Rudiger, intanto la Juventus rimane vigile

Stando a quanto riportato da Daily Express, Tuchel starebbe pressando il Chelsea per rinnovare il contratto di Antonio Rudiger. Il difensore ex Roma è in scadenza e l’allenatore dei Blues non vorrebbe perderlo, a maggior ragione a parametro zero. Intanto su Rudiger resta vigile la Juventus, che starebbe pensando a un colpo a zero per rinforzare la difesa.