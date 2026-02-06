Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calcio Estero

Calciomercato, l’Ajax pronto al grande colpo in estate! C’è la concorrenza di alcuni club europei. Gli aggiornamenti

Published

2 ore ago

on

By

Ajax

Calciomercato, l’Ajax prepara un grande colpo per la prossima estate: sfida aperta ai top club europei

Secondo quanto riportato da ESPN, l’Ajax è in contatto con l’entourage di Stije Resink ormai da quasi un anno e mezzo. I “Lancieri” di Amsterdam hanno intenzione di farsi avanti quest’estate per il 22enne capitano del Groningen, ma dovranno fronteggiare la concorrenza di altri club europei.


L’Ajax monitora Resink dalla metà del 2024, periodo in cui il giocatore lasciò l’Almere City per unirsi al Groningen, rimanendone affascinato. Il club della capitale ha già avuto colloqui diretti con il centrocampista di piede destro la scorsa estate. “Il nativo di Amsterdam sembra avere un legame speciale con l’Ajax, essendo cresciuto praticamente nel ‘giardino di casa’, all’Almere City”, si legge nel report.


Il club più titolato d’Olanda aveva messo gli occhi su Resink anche durante la finestra di mercato invernale appena conclusa, ma l’FC Groningen si è opposto a una cessione a metà stagione. Il regista, che era finito anche nel mirino concreto del Benfica, concluderà quindi la stagione all’Euroborg. Tuttavia, le voci confermano che l’Ajax tornerà alla carica in estate.
“Nonostante la ricerca di un successore per Jordan Henderson, l’opzione Resink è stata momentaneamente accantonata.

L’Ajax intende bussare nuovamente alla porta la prossima estate”, prosegue l’articolo. In quel momento, infatti, entrerà in vigore una clausola rescissoria nel contratto del centrocampista, che potrà essere prelevato dal Groningen per una cifra di circa sette milioni di euro. “L’Ajax, così come diversi altri top club europei, vorrebbe approfittare di questa opportunità”.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A1 ora ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×