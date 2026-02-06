Calciomercato, l’Ajax pronto al grande colpo in estate! C’è la concorrenza di alcuni club europei. Gli aggiornamenti

Calciomercato, l’Ajax prepara un grande colpo per la prossima estate: sfida aperta ai top club europei

Secondo quanto riportato da ESPN, l’Ajax è in contatto con l’entourage di Stije Resink ormai da quasi un anno e mezzo. I “Lancieri” di Amsterdam hanno intenzione di farsi avanti quest’estate per il 22enne capitano del Groningen, ma dovranno fronteggiare la concorrenza di altri club europei.



L’Ajax monitora Resink dalla metà del 2024, periodo in cui il giocatore lasciò l’Almere City per unirsi al Groningen, rimanendone affascinato. Il club della capitale ha già avuto colloqui diretti con il centrocampista di piede destro la scorsa estate. “Il nativo di Amsterdam sembra avere un legame speciale con l’Ajax, essendo cresciuto praticamente nel ‘giardino di casa’, all’Almere City”, si legge nel report.



Il club più titolato d’Olanda aveva messo gli occhi su Resink anche durante la finestra di mercato invernale appena conclusa, ma l’FC Groningen si è opposto a una cessione a metà stagione. Il regista, che era finito anche nel mirino concreto del Benfica, concluderà quindi la stagione all’Euroborg. Tuttavia, le voci confermano che l’Ajax tornerà alla carica in estate.

“Nonostante la ricerca di un successore per Jordan Henderson, l’opzione Resink è stata momentaneamente accantonata.

L’Ajax intende bussare nuovamente alla porta la prossima estate”, prosegue l’articolo. In quel momento, infatti, entrerà in vigore una clausola rescissoria nel contratto del centrocampista, che potrà essere prelevato dal Groningen per una cifra di circa sette milioni di euro. “L’Ajax, così come diversi altri top club europei, vorrebbe approfittare di questa opportunità”.

