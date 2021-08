Calciomercato Atalanta, pronta l’alternativa a Thorsby. C’è il nome

Thorsby Sampdoria, l’Atalanta ha fretta di chiudere per un centrocampista. Già pronta l’alternativa per non tirare alle lunghe la trattativa

I contatti tra la Sampdoria e l’Atalanta per Morten Thorsby, avviati nella giornata di ieri, continueranno nelle prossime ore. A quanto riporta Sky Sport, la trattativa è imbastita ma il club nerazzurro avrebbe individuato anche l’alternativa.

In caso in cui la trattativa con la Sampdoria dovesse andare per le lunghe e considerata la necessità dell’Atalanta di chiudere il più in fretta possibile per un centrocampista, i dirigenti orobici hanno messo nel mirino anche Amrabat della Fiorentina.

LE ULTIME SU SAMPNEWS24