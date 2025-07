Calciomercato Atalanta, presente l'interesse per Diouf. Nessuna offerta (motivata da una ragione precisa) - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta, l’esterno Diouf interessa ai nerazzurri. Si aggiunge però un grande ostacolo sulla trattativa. Le ultime

Novità importanti sul fronte calciomercato Atalanta, in particolar modo sulla fascia per arricchire un reparto importante: fresco anche dell’arrivo del giovane Ahanor. Il nome più gettonato è quello di Malick Diouf dello Slavia Praga.

Tuttavia, secondo quanto raccolto da CalcioNews24, Atalanta sempre molto vigile su Diouf, ma ad oggi la trattativa rimane in stand by (per ora nessuna offerta). Per inserire un nuovo esterno serve liberare spazio sulla fascia, in quanto ad oggi il reparto, numericamente, è già abbondante.

Fonte foto: Facebook Ghana calcio