Calciomercato Atalanta: Hateboer si opera e la Dea pensa a Zappacosta

Davide Zappacosta potrebbe tornare all’Atalanta: a causa della possibile operazione al piede di Hateboer, la Dea pensa all’ex Genoa

Davide Zappacosta è vicino a tornare all’Atalanta dopo averla lasciata sei anni fa. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Hans Hateboer probabilmente dovrà operarsi e dunque si rende necessario trovare un’alternativa a Mahele per la fascia destra. Zappacosta, 29 anni, in arrivo con la formula del prestito, può essere la soluzione giusta. Anche in considerazione del passaporto: un giocatore italiano si rivelerebbe prezioso anche in vista dei paletti imposti dalla lista europea.

Dunque Hateboer a giorni, probabilmente lunedì, volerà in Olanda per l’ennesimo consulto che dovrà fare definitiva chiarezza sui problemi al quinto metatarso del piede sinistro e sull’opportunità di risolvere il problema chirurgicamente. L’ultima decisione sarà presa appunto la prossima settimana, ma l’Atalanta, evidentemente già rassegnata a perderlo per un po’, ha scelto di non aspettare. E dopo aver già pensato a Zappacosta a inizio mercato, ha riscaldato la trattativa per ottenerlo in prestito: la stessa formula che ha portato l’esterno prima alla Roma e poi al Genoa.