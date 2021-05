Calciomercato Atalanta: un altro giocatore del campionato russo nel mirino

Dopo Miranchuk l’Atalanta sta pensando ad un altro giocatore del campionato russo per la prossima stagione. Gioca nello Zenit

Si Chiama Sardar Azmoun, ha 26 anni e viene da una stagione strepitosa con lo Zenit di San Pietroburgo, neo vincitrice del campionato russo. E l’Atalanta, com’è successo per Miranchuk, potrebbe pescare da quel campionato per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

L’attaccante iraniano ha fin qui messo a segno 19 centri e in passato era stato accostato anche a Napoli e Roma. Il suo costo si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro ma il giocatore sta spingendo per cambiare aria. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.