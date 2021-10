Barcellona, due centrocampisti nel mirino per gennaio

Il Barcellona punta a rinforzarsi nel prossimo mercato invernale. Due centrocampisti nel mirino del club blaugrana

Come riportato da Sport, in casa Barcellona si pensa già al prossimo mercato di gennaio. Il club blaugrana, ha messo nel mirino due centrocampisti per rinforzare la rosa e tentare la rimonta in campionato.

Si tratta di Donny Van de Beek e Tanguy Ndombele. L’olandese vorrebbe cambiare aria, visto il poco spazio trovato al Manchester United. Il francese punterebbe invece al salto di qualità.