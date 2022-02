Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Barcellona! Ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato, Koulibaly nel mirino del Barcellona! Il difensore del Napoli potrebbe partire per la Catalogna in estate

Il quotidiano spagnolo Sport, da sempre vicino al Barcellona, rivela di un cambio di strategie di mercato da parte della società blaugrana.

L’obiettivo primario, non è un mistero, è sempre stato lo juventino Matthijs De Ligt. Le richieste molto elevate del club e dell’agente – 75 milioni per il cartellino e 10 milioni d’ingaggio – avrebbero scoraggiato Laporta. Anche per Koundé del Siviglia si parla di cifre simili, almeno per quanto concerne le richieste della società andalusa.

Per questi motivi squisitamente economici, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Il contratto prossimo alla scadenza (2023) permetterebbe di acquistarlo per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. In Catalogna sono convinti di poter far calare il prezzo ulteriormente.