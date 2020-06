Calciomercato Bayern, Salihamidzic: «Dalle crisi nascono opportunità»

Le dichiarazioni di Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, sul mercato che verrà dopo l’emergenza Coronavirus

Nel corso dell’intervista concessa alla rivista ufficiale del Bayern Monaco, il direttore sportivo del club Salihamidzkic ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla futura finestra di mercato.

«Prima di questa crisi, il mercato aveva preso sembianze assurde. Ovviamente io posso parlare solo per il Bayern e noi siamo sempre riusciti a lavorare con ragionevolezza e non vogliamo smettere di farlo in futuro. Dalle crisi nascono sempre delle opportunità».