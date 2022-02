ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Torino, Belotti non scioglie le riserve: ecco le possibili destinazioni. Il capitano del Torino sta ancora valutando le offerte

Il capitano del Torino Andrea Belotti è in scadenza di contratto questa estate. Secondo Tuttosport le strade del suo futuro sono molteplici.

Cairo ormai è rassegnato a perderlo a zero, ma ha comunque presentato una ricca offerta sul tavolo. Il problema, però, è di progetto, non di soldi. Il numero 9 vuole compiere un passo avanti nella sua non più giovanissima carriera e competere stabilmente in Europa.

Non è una novità che Belotti sia irrimediabilmente attratto dal Milan, sua squadra del cuore da ragazzo, in grado di offrirgli una parte centrale in un progetto ambizioso. Il ruolo di prima punta del Milan del futuro è tutto da valutare, vista l’età di Ibra e Giroud.

In seconda fila si troverebbe l’Atalanta, con un attacco da rinnovare. Le origini bergamasche del Gallo potrebbero giocare un ruolo decisivo in tal senso.

L’Inter e la Juve lo avrebbero sondato come riserva, ma non sembrano essere le prime scelte. Ancora più defilate le piste di Napoli, Fiorentina e dell’estero, in quanto le mete non sembrerebbero essere di gradimento al centravanti della Nazionale.