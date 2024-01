Calciomercato Bologna, colpo in chiusura in difesa: ecco Ilic

Calciomercato Bologna, rossoblu molto attivi: affare fatto per Mihajlo Ilic, difensore classe 2003 del Partizan

Il Bologna è molto attivo sul calciomercato e ha chiuso per Mihajlo Ilic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, si tratta di un difensore centrale classe 2003, proveniente dal Partizan.

Raggiunto l’accordo con la squadra di Belgrado per 5,5 milioni di euro, il difensore arriverà nei prossimi giorni in Italia per la firma. Ma non si tratta dell’unico affare sull’asse con i serbi: a Sartori e Di Vaio, uomini di mercato dei felsinei, piacciono anche Svetozar Markovic, compagno di reparto di Ilic. Su di lui però c’è una folta concorrenza estera.