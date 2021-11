Il Celtic bussa alla porta del Bologna per il terzino Hickey: i felsinei rispediscono al mittente l’offerta

In questa prima parte di stagione uno dei ragazzi che si sta mettendo in mostra è senza dubbio Hickey del Bologna. Dopo gli acciacchi della scorsa stagione e le prestazioni altalenanti, quella di quest’anno è un’annata positiva per rendimento e qualità.

Le sue recenti prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto per chi lo ha cresciuto nel proprio settore giovanile: il Celtic. Come riporta la Gazzetta dello Sport sono proprio i biancoverdi ad aver bussato alla porta del Bologna per riportare in Scozia il classe 2002, proposta però rispedita al mittente dai felsinei che non vogliono privarsi di Hickey.