Calciomercato Bologna: piace l’olandese Zirkzee

Calciomercato Bologna, in attacco piace Joshua Zirkzee, attaccante del 2001 olandese di scuola Bayern Monaco

Il Bologna al lavoro per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in attacco occhi puntati su Joshua Zirkzee.

Attaccante olandese classe 2001 e cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, ha inoltre già giocato in Italia, dove è transitato in un breve prestito al Parma nel 2021.