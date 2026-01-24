Calciomercato Bologna, è ‘giallo’ per questo giocatore: sembrava vicinissimo ma…Perché (per ora) è saltato questo colpo

Calciomercato Bologna, l’arrivo di questo giocatore in rossoblù sembrava vicinissimo ma ecco cos’è successo nelle ultime ore. I dettagli

Il calciomercato della Serie A si accende intorno a uno dei talenti più cristallini della “Next Gen” italiana. Al centro della scena c’è Matteo Prati, il metronomo del centrocampo del Cagliari che, nelle ultime ore, è diventato il protagonista di un vero e proprio giallo. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giovane regista è finito prepotentemente nel mirino del Bologna. Il club emiliano segue il giocatore con estrema attenzione sin dai tempi della sua esplosione con la maglia della Spal, considerandolo il profilo ideale per geometria e intelligenza tattica.

L’indizio: 90 minuti in panchina contro la Signora

A alimentare i sospetti di un addio imminente è stata l’ultima giornata di campionato. Prati è rimasto seduto in panchina per tutta la durata del match contro la Juventus. Una scelta che ha fatto rumore. Fabio Pisacane ha preferito affidarsi alla fisicità di Adopo e all’energia del nuovo arrivato Sulemana. Se ufficialmente si parla di scelta tecnica, molti addetti ai lavori leggono l’esclusione come un chiaro segnale di mercato: preservare il giocatore in vista di una cessione.

Il retroscena: affare a un passo martedì scorso

Il legame tra Prati e il Bologna, però, nasconde un retroscena clamoroso. Stando alla “Rosea”, il classe 2003 sarebbe stato vicinissimo al trasferimento già nella giornata di martedì scorso. Le parti sembravano aver trovato la quadra per un affare in dirittura d’arrivo, prima di subire uno stop improvviso e misterioso proprio sul rettilineo finale. Le ragioni della frenata non sono chiare: c’è chi ipotizza la volontà del Bologna di non distogliere l’attenzione dalla delicata sfida di Champions League contro il Celtic, e chi sospetta un ripensamento strategico sulle cifre. Tuttavia, la pista resta caldissima. Per Prati, l’approdo sotto le Due Torri significherebbe un ritorno in territori familiari (è romagnolo di nascita) e il salto in una squadra con ambizioni europee.