Il Bologna con Giovanni Sartori è scatenato per il presente ma anche per il futuro: in ottica calciomercato ha preso Ilic ma avrebbe pronto un altro colpo offensivo.

La prima scelta resta Castro del Velez Sarsfield, ma gli argentini chiedono il pagamento della clausola rescissoria da 9 milioni. La società rossoblù sta lavorando per provare a chiudere. Intanto il Bologna tiene in caldo anche Musa (Benfica) e Talles Magno (New York City)