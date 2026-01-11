Calciomercato Bologna: Sartori avvistato all’Euganeo per Padova Modena! C’è un giocatore nel mirino dei rossoblù, ultimissime

Calciomercato Bologna: Sartori è stato avvistato all’Euganeo per Padova Modena! Ecco l’obiettivo nel mirino dei rossoblù, i dettagli

Il Bologna non smette di guardare al futuro e, come da tradizione, accende i riflettori sui talenti emergenti della cadetteria. In queste ore di frenetico calciomercato invernale, l’attenzione della dirigenza rossoblù si è spostata a pochi chilometri da casa, precisamente allo Stadio Euganeo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sugli spalti dell’impianto veneto, in occasione della sfida di Serie B tra Padova e Modena, è stato avvistato Giovanni Sartori. Il responsabile dell’area tecnica del Bologna non era lì per caso: la sua missione ha un nome e un cognome, Yanis Massolin.

Chi è Yanis Massolin: l’osservato speciale

Il profilo finito nel mirino di Sartori è quello di un trequartista francese classe 2002, attualmente in forza al Modena. Massolin è un giocatore moderno, dotato di fisicità e tecnica, capace di agire tra le linee e legare il gioco. Arrivato in Italia la scorsa estate quasi in sordina dal Francs Borains (seconda divisione belga) e con un passato nelle giovanili del Clermont, il francese ha impiegato poco tempo per adattarsi al calcio tattico della Serie B. In questa prima parte di stagione, Massolin si è messo in luce collezionando 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da un gol e un assist. Numeri che, uniti a prestazioni di sostanza, hanno convinto Sartori a muoversi in prima persona per valutarlo dal vivo.

La strategia del Bologna

La presenza di Sartori all’Euganeo è un segnale inequivocabile: il Bologna fa sul serio. Il club rossoblù, sempre attento al bilancio e alla valorizzazione dei giovani, vede in Massolin il potenziale innesto per aggiungere qualità e prospettiva alla rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Il direttore sportivo ha osservato con attenzione i movimenti del classe 2002 contro il Padova, prendendo appunti che potrebbero trasformarsi presto in una trattativa concreta con i “Canarini”. La caccia al talento continua, e la via Emilia sembra essere la strada giusta.