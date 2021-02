Calciomercato Bologna: trattativa in chiusura per Rugani. I dettagli

Daniele Rugani è sempre più vicino al Bologna: trattativa in chiusura con il club rossoblu. Ecco le ultime di calciomercato

Daniele Rugani è oramai ad un passo dal Bologna. Il difensore della Juventus, classe 1994, in estate si è trasferito in Francia al Rennes ma il richiamo della Serie A è stato forte.

Guizzo del Bologna che nell’ultimo giorno di mercato si assicura il difensore: vinta la concorrenza di altre squadre di Serie A, con Rugani che si trasferirà in prestito per 1 milione di euro alla corte di Mihajlovic, come riporta Sportitalia.