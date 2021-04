Calciomercato Bologna, torna di moda un ex Inter per l’attacco

Il Bologna si prepara a salutare alcuni giocatori in estate e punta su un ex Inter che gioca in Cina, già seguito a gennaio

Rodrigo Palacio e El Ropero Santander potrebbero salutare in estate. Di certo il Bologna non sta a guardare e nelle ultime settimane, come scrive La Gazzetta dello Sport ha riallacciato i contatti con l’entourage di Marko Arnautovic, attualmente in Cina allo Shangai SIPG.

Saputo ci aveva provato già a gennaio, ma non era possibile per il giocatore sciogliere il contratto con il suo club. In estate invece potrà farlo e la proposta potrebbe essere di due anni di contratto con opzione per una terza stagione al Club de Montreal, altro club di proprietà del presidente del Bologna.