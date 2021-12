Calciomercato Cagliari: fatta per l’arrivo di Lovato e Goldaniga

Mattia Lovato ed Edoardo Goldaniga si fanno sempre più vicini al Cagliari. Ultimi dettagli da definire

Il Cagliari sta per accogliere i due nuovi rinforzi per la sua difesa. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio, la trattativa per Mattia Lovato è praticamente chiusa, con le visite mediche fissate per il 29 dicembre.

Ultime intese e ultimi dettagli da definire con il Sassuolo per Edoardo Goldaniga.