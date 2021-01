Calciomercato Cagliari: il Benevento torna forte su Pavoletti

Dopo il mancato ingresso di ieri tornano a farsi insistenti le voci di mercato per Pavoletti: su di lui ripiomba il Benevento

Non si può negare che sia il giocatore del Cagliari più corteggiato sul mercato invernale: sono state tantissime le squadre che hanno provato a intavolare una trattativa con i rossoblù e il loro patron Giulini per acquistare Leonardo Pavoletti. L’ariete livornese è tornato dal doppio infortunio al ginocchio e Di Francesco inizialmente gli ha voluto dare spazio, complice anche l’assenza di Simeone e le tante partite in pochi giorni che hanno obbligato il tecnico a fare turnover. Ma dopo le offerte estive, fin dai primi giorni del mercato invernale sembra essere scoppiata in Serie A la PavoMania, con diversi sondaggi per provare a strappare agli isolani la punta numero 30. Inter, Milan e Juventus, passando per Torino e arrivando a Benevento. E proprio i campani sembrano, in questo momento, i più interessati a Pavoletti, come riportato su Il Corriere dello Sport.

FUORI DAI PIANI – Dopo i primi tentativi di trattativa, sembrava che per Pavoletti la pista Benevento si fosse raffreddata. Ma gli Stregoni sono ancora molto attivi sul mercato: nelle ultime ore hanno chiuso per Depaoli (esterno dell’Atalanta) e ora continuano a scandagliare il terreno alla ricerca di una punta. Tra i papabili sarebbe spuntato anche Patrick Cutrone, ma il preferito di Inzaghi rimane l’attaccante rossoblù: Pavoletti sta lentamente scivolando in basso nelle gerarchie di Di Francesco, e ieri se ne è potuta avere conferma dalla sua esclusione dalla partita. Per cercare di recuperare l’1-0 del Genoa, il tecnico abruzzese gli ha preferito Alberto Cerri: potrebbe essere segnale che Pavoletti abbia già le valigie pronte?