Calciomercato Cagliari: in arrivo Bellanova dal Bordeaux. I dettagli

Cagliari, tutto fatto per l’arrivo di Raoul Bellanova dal Bordeaux. I dettagli sulla trattativa che porta il terzino a vestire rossoblù

Come riportato pochi istanti fa da Sky Sport, il Cagliari ha chiuso la trattativa per portare Raoul Bellanova in Sardegna: operazione sulla base di un prestito annuale.

Nuova esperienza in Serie A per il terzino del Bordeaux cresciuto nelle giovanili del Milan che, dopo due anni in prestito all’Atalanta, tornerà così a giocare nel suo Paese natale. Nelle prossime ore Bellanova diventerà ufficialmente un giocatore rossoblù, pronto a mettersi a disposizione di mister Leonardo Semplici.