Calciomercato Cagliari: Kalimuendo supera Scamacca. Tentazione Caceres

Calciomercato Cagliari: il club sardo continua a lavorare sul reparto avanzato. Kalimuendo del PSG supera Scamacca, tentazione Caceres

Dopo la partenza di Simeone il Cagliari lavora per trovare il sostituto e – secondo Sky Sport – in queste ultime ore è avanzato il nome di Arnaud Kalimuendo. Il giovane attaccante classe 2002 – nell’ultima stagione in prestito al Lens – potrebbe arrivare in prestito dal Psg, società proprietaria del cartellino. Sempre in attacco resta forte l’obiettivo Gianluca Scamacca del Sassuolo, che però è anche nella lista della Juventus insieme a Moise Kean (al momento favorito) dell’Everton, profili individuati dai bianconeri per sostituire il partente Ronaldo.

In difesa, invece, può arriva Martin Caceres: l’esperto uruguaiano, classe 1987, attualmente è svincolato dopo la fine del contratto con la Fiorentina.