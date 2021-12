Calciomercato Cagliari, Nandez in partenza? La decisione del club

Calciomercato Cagliari: le voci su un addio di Nandez già a gennaio si fanno sempre più insistenti. Il club ha preso la sua decisione

Uno dei nomi al centro della sessione di calciomercato invernale sarà sicuramente quello del centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Cagliari, nonostante il rendimento poco soddisfacente del Leon, non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo andar via a un prezzo basso. Il club rossoblù darà il via libera solo in caso di una conveniente contropartita economica che permetterebbe a Walter Mazzarri di rinforzare adeguatamente la squadra.

