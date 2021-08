Calciomercato Cagliari, altro che Tottenham: Nandez pensa all’Inter

Calciomercato Cagliari, intrigo Nandez: ha ancora in testa l’Inter. Il centrocampista spera ancora di trasferirsi in nerazzurro

Nahitan Nandez spera ancora di trasferirsi all’Inter. Nonostante l’ultima fumata nera tra Cagliari e nerazzurri, il centrocampista uruguaiano non ha ancora abbandonato l’idea di giocare a Milano nella prossima stagione.

Come spiega Sportitalia il giocatore ha altre proposte, alcune vere e altre un po’ gonfiate: aspetterà ancora un po’, ha in testa l’Inter, se non sarà possibile andrà altrove. Situazione in piena evoluzione.

