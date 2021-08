Calciomercato Cagliari, Pobega erede di Nainggolan? Il numero è pronto

Secondo il Milan Cagliari potrebbe essere la piazza giusta per valorizzare al meglio le qualità di Tommaso Pobega. Sarà lui l’erede della maglia numero 4?

Il Cagliari continua a spingere per portare Tommaso Pobega in rossoblù. Il suo arrivo sarebbe fondamentale perché, come sottolinea La Nuova Sardegna, il rossonero andrebbe a sostituire Radja Nainggolan, ormai accasato all’Anversa.

Il Milan ha dato il suo ok, ritenendo Cagliari la piazza giusta per valorizzare al meglio le qualità del centrocampista. Sarà lui, a questo punto, l’erede della numero 4?

