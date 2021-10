Calciomercato Cagliari, si tratta Pirola per gennaio

Lorenzo Pirola, difensore centrale del Monza ma di proprietà dell’Inter, potrebbe arrivare al Cagliari già nei prossimi mesi

Secondo quanto riferisce Seriebnews, Lorenzo Pirola, difensore centrale dell’Inter in prestito al Monza potrebbe arrivare al Cagliari nella prossima sessione di calciomercato. Il classe 2002 non sta trovando spazio nella squadra lombarda e i nerazzurri, possessori del cartellino, starebbero quindi pensando di richiamarlo per poi girarlo sempre in prestito al club rossoblù.