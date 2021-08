Calciomercato Cagliari, Nainggolan a un passo: i dettagli

Calciomercato Cagliari, Nainggolan a un passo dall’ennesimo ritorno in rossoblu: tutti i dettagli della trattativa

Radja Nainggolan si appresta a lasciare nuovamente l’Inter per sbarcare a Cagliari. Come scrive il Corriere dello Sport, il club sardo sarebbe vicino ad incassare il via libera dei nerazzurri per il ritorno in Sardegna con la formula del prestito del centrocampista belga.

Nainggolan avrebbe anche trovato l’accordo con l’Inter per la buonuscita, aspetto fondamentale per arrivare alla fumata bianca e a chiudere la trattativa per il nuovo sbarco a Cagliari del giocatore ex Roma.

