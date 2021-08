Lo Zenit San Pietroburgo torna a bussare alle porte del Cagliari. L’interesse del club è Giovanni Simeone ma il Cholito non è interessato

Dopo settimane lo Zenit San Pietroburgo torna a bussare alle porte del Cagliari per chiedere nuovamente informazioni su Giovanni Simeone. Secondo quanto riporta SkySport, tuttavia, Il Cholito non sembrerebbe momentaneamente interessato alla proposta, preferendo come meta Marsiglia.

