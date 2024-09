Calciomercato agli sgoccioli: oggi chiude in Russia, domani Turchia

Il calciomercato alle ultime battute: oggi chiude in Russia, domani la volta di Turchia e Serbia: ecco le date degli ultimi campionati

Il Calciomercato è agli ultimi atti ufficiali. Dopo la chiusura nei principali campionati europei il 31 agosto, rimane ancora qualche paese in cui è possibile fare affare. Ieri sera ha chiuso in Grecia e oggi è il turno della Russia.

In Turchia e Serbia le squadre avranno tempo fino a domani per chiudere gli ultimi colpi e in Messico la fine è programmata per il 14 settembre. A quel punto rimarrà aperto solo in Arabia Saudita fino al primo ottobre, che con i suoi contratti milionari potrà provare ad insidiare le squadre europee, che dal canto loro possono solo più ingaggiare i calciatori – molti – svincolati.