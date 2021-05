Calciomercato, duello Inter-Juve per Marcos Alonso. Le ultime

Conte mette nel mirino Marcos Alonso per la fascia sinistra dell’Inter. Lo spagnolo ex Fiorentina piace anche alla Juve

Antonio Conte insiste per Marcos Alonso. A rilanciare la notizia è Sky Sports UK, che sottolinea come il terzino spagnolo resti sul taccuino del tecnico dell’Inter per la prossima stagione.

Alonso, sul quale sarebbe vigile anche la Juventus, potrebbe lasciare il Chelsea per trovare maggiore spazio. Oltre all’ex Fiorentina, anche Emerson Palmieri sarebbe nei radar delle due big italiane.

