Calciomercato Fiorentina, nel mirino anche Belotti e Lucca

L’intenzione della Fiorentina è di prendere due attaccanti nel prossimo calciomercato: piacciono anche Belotti e Lucca

Oltre a Borja Mayoral e Scamacca, la Fiorentina sta valutando anche altri due profili per l’attacco per non farsi trovare impreparata in caso di cessione di Vlahovic.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Viola starebbe pensando anche a Belotti, che è in scadenza con il Torino a giugno 2022, e a Lucca del Pisa, che in Serie B ha avuto un avvio da urlo.