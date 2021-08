Calciomercato Fiorentina, Kouame a un passo dalla cessione

Calciomercato Fiorentina, l’attaccante non ha convinto l’ambiente viola. Cessione vicina, si attendono aggiornamenti

Giorni frenetici in casa Fiorentina. Il club viola vuole liberare la rosa dai pesanti ingaggi dei giocatori ritenuti ormai fuori dal progetto, come Christian Kouame. Dal giorno del suo arrivo, l’attaccante ivoriano non ha mai convinto in pieno e la società è pronta a cederlo.

Come riportato da La Nazione, Cagliari e Udinese si sarebbero già attivate con i primi sondaggi, anche se nessuna delle due ha ancora presentato un’offerta ufficiale.